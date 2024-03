Dorival prevê seleção na final da Copa em pouco tempo: 'Confiança grande'

A Seleção vive uma fase conturbada. O time não vence desde o dia 12 de setembro, quando superou o Peru por 1 a 0. Desde então, foram três derrotas (Uruguai, Colômbia e Argentina) e um empate (Venezuela).

Em meio a este cenário, Dorival mira uma reformulação. A sua ideia, contudo, não é fazer nada de maneira brusca.

"Acredito em uma reformulação como vem sendo desenvolvida. Não temos que culpar ninguém de nada. Serviu como alerta. Não é uma mudança brusca, é voltar à normalidade, ao respeito que o futebol brasileiro sempre teve. O futebol brasileiro precisa disso e precisamos encarar esse fato e momento. Não podemos deixar que esses resultados perdurem por mais tempo", contou.

"Nós vivemos nossa vida em busca desses resultados. Não tem como fugir. No cargo em que estamos, é natural que todos estejam na expectativa de uma estreia em que voltemos a jogar como estamos acostumados a ver. Isso já vinha sendo mostrado nos últimos jogos, independente dos resultados. Já tinha outra clareza. Não vai ser diferente. Vamos ter um tempo mínimo, não é uma bengala para não ter um time competitivo. Nossa obrigação é fazer o melhor sempre, ter uma equipe de brigar com qualquer seleção do mundo. Não temos tempo, mas temos que acelerar esse processo. Estamos acostumados a fazer isso nos clubes. É um costume que já está enraizado em todos nós", ampliou.

A Seleção Brasileira enfrenta a Inglaterra no dia 23 de março, às 16 horas (de Brasília), em Wembley, em Londres. Já no dia 26, o Brasil encara a Espanha, às 17h30, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Ambos os jogos são amistosos.

"Tenho que ter consciência do histórico e responsabilidade do momento. Mas, acima de tudo, tranquilidade para encontrar um novo caminho. O futebol brasileiro se reinventa rapidamente, tem jogadores de altíssimo nível. É uma virada de chave, cada um deve colaborar", declarou.