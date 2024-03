Decorativo? Entenda cargo de chefe de delegação, função de Leila na seleção

Por isso, historicamente, a entidade indica dirigentes ligados ao mundo do futebol. Outros nomes que também já passaram pela posição são: Andrés Sanchez (ex-presidente do Corinthians), Vilson Ribeiro de Andrade (ex-presidente do Coritiba), Mustafá Contursi (ex-presidente do Palmeiras), João Havelange (ex-presidente da CBD), Paulo Machado de Carvalho (ex-presidente do São Paulo), entre outros.

"Regra" quebrada após 40 anos. Apesar de ao longo das últimas décadas o papel ter sido dado a dirigentes ligados a clubes e federações, na Copa do Mundo do Qatar, a posição foi ocupada pelo próprio presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Até então, o último presidente da entidade a ser chefe de delegação havia sido Giulite Coutinho, na Copa de 1982, na Espanha.

João Doria foi outro a fugir à regra. Apesar da tradição, o ex-governador de São Paulo e empresário também já ocupou o cargo ao ser convidado para o posto de chefe de delegação durante a Copa América de 2015. Na ocasião, o convite foi feito pelo então presidente da CBF, Marco Polo Del Nero.

A posição, no entanto, já teve mais importância. Chefe da delegação brasileira nas Copas do Mundo de 1958 e 1962, Paulo Machado de Carvalho foi responsável pelo planejamento que resultou no bicampeonato mundial. Por isso, ganhou o apelido de "Marechal da Vitória".