Morelos admite 'acordo muito bom' com a diretoria do Santos por gols marcados

Classificação e jogos Paulista

Morelos foi contratado em meados de 2023 e tem dois gols com a camisa alvinegra, ambos nesta temporada. Os dois tentos, aliás, saíram no Morumbis. Antes, ele também havia marcado na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo.

Líder do Grupo A, com 22 pontos, o Santos volta a campo no próximo domingo (2), às 18h (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Paulistão.

