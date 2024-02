Augusto Melo diz que Gabigol foi oferecido e revela valor da dívida do Corinthians

Logo no começo do mandato de Augusto Melo, a possível chegada de Gabigol ao Corinthians foi especulada. Segundo o presidente, o jogador do Flamengo foi oferecido ao Timão.

"Nós nunca prometemos nenhum grande jogador, sempre prometemos um time competitivo, muito forte. O Gabigol nos foi oferecido, eu não fui atrás do Gabigol. Eu sempre deixei claro que o Gabigol tem a nossa cara, tem nossas características, é um grande jogador, por onde passou foi artilheiro", afirmou em entrevista ao programa Arena SBT.

O mandatário ainda disse que tinha acertado tudo, mas a demora na evolução das tratativas fez com que desistisse do negócio. O camisa 10 do Rubro-Negro tem contrato até o fim do ano, com a extensão do vínculo empacada.