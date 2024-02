Presidente do Corinthians insiste em elevar expectativas da torcida

"Tivemos dificuldades no começo, por isso fizemos uma reestruturação. Se deixar o Corinthians chegar, pode ter certeza que vai ser muito difícil [segurar]. (...) Temos um dos times jovens do país. Quando entrosar, com esse gás todo, ninguém vai segurar a gente", acrescentou Augusto.

Pode ser que o Alvinegro atinja o nível projetado pelo dirigente. A perspectiva é de uma melhora em relação ao time do ano passado. Mas o que se vê hoje em campo está longe de dar garantias de que estamos diante de uma futura máquina de papar títulos.

Contra o Palmeiras, por exemplo, foram muitas falhas defensivas não convertidas em mais gols pelo adversário. As dificuldades na armação persistem. Os problemas são naturais, pois António Oliveira está iniciando seu trabalho com um elenco ainda em fase de montagem.

O melhor do time foi o espírito de luta, que permitiu que o empate fosse alcançado mesmo com dois jogadores a menos e o zagueiro Gustavo Henrique no lugar de Cássio, expulso.

Tivesse ficado só nos elogios ao resgate da garra corintiana, Augusto teria um discurso próximo da realidade.

Porém, ele preferiu voltar a convidar o corintiano a sonhar alto. O dirigente já tinha feito isso em seus primeiros dias de gestão.