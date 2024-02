António Oliveira "ganha" jogadores em início de trajetória no Corinthians

O técnico António Oliveira começou bem sua trajetória como técnico do Corinthians. Além dos bons resultados em campo, o treinador em pouco tempo conseguiu "ganhar" os jogadores. A reportagem da Gazeta Esportiva conversou com pessoas com trâmite no CT Dr. Joaquim Grava para entender como tem sido esses primeiros dias do treinador no Timão.

O impacto da chegada de António foi positivo no dia a dia. O comandante, desde o início, deixou claro que todos os jogadores são importantes e isso vai além do discurso feito para a imprensa. Os atletas realmente entendem que recebem o mesmo tratamento, sem diferenciações.

Com Mano Menezes, treinador anterior da equipe, existia um pequeno desconforto interno devido a alguns comentários públicos, seja em jogos ou em entrevistas coletivas. A fala do técnico para justificar críticas a Raniele após o duelo contra o Ituano e seu comportamento à beira do campo diante do São Bernardo, quando xingou Yuri Alberto de "burro", não repercutiram bem.