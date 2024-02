Raniele coleciona bons jogos e cria rápida identificação com Corinthians

Segundo dados do Sofascore, o camisa 14 é um dos líderes do Corinthians em desarmes por jogo no Campeonato Paulista, com 2,1, atrás apenas de Rodrigo Garro, que tem 2,3.

Com o técnico António Oliveira, Raniele vem desempenhando função diferente em relação aos tempos de Mano Menezes. O meio-campista por vezes atua entre os zagueiros no momento defensivo, fazendo com que a equipe fique com uma linha de cinco atrás. O atleta executava a mesma função no Cuiabá, quando também foi treinado por Oliveira.

A tendência é que Raniele siga com prestígio no Corinthians. Respaldado pela comissão técnica e pela torcida, o volante deve continuar como titular, formando uma trinca com Maycon e Rodrigo Garro.

Com a camisa do Corinthians, o jogador de 27 possui nove jogos, sendo todos como titular. O Timão topou desembolsar 2,5 milhões de euros (R$ 13,3 milhões) para tirar Raniele do Cuiabá e firmar vínculo até final de 2028.

