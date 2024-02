Dorival exalta visitas a brasileiros na Europa: 'Proximidade é importante'

Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira encerra na próxima segunda-feira (26) a agenda de observações na Europa. A viagem ao Velho Continente foi realizada visando à primeira convocação do treinador, que estreia no comando da equipe em março, nos amistosos contra Espanha e Inglaterra. Ele destacou a importância do diálogo e da proximidade com os jogadores.

"A dinâmica de trabalho na Seleção é diferente. Essas visitas já fazem parte da preparação da equipe. O meu principal trabalho aqui será o contato direto com o atleta. Essa proximidade é muito importante", comentou.

Dorival chegou ao continente europeu no dia 10. Além de visitar os atletas, o técnico também marcou presença em diversos jogos, tanto das principais competições nacionais, quanto da Liga dos Campeões.