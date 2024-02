NBA: Jogador dos Pistons é preso após agressão a adversário fora de quadra

Conhecida por sua força como espetáculo em todo o mundo, a NBA entrou nas páginas policiais nesta quarta-feira (14). Isso porque o ala-pivô Isaiah Stewart, do Detroit Pistons, foi preso após uma agressão contra o ala-pivô Drew Eubanks, do Phoenix Suns.

A confusão aconteceu antes do jogo entre as equipes, no estacionamento do The Purple Palace, casa do Phoenix. Eubanks alegou ter sofrido um soco de Stewart, após uma discussão. O agressor prestou depoimento e já está liberado.

"O ataque a Drew Eubanks não foi provocado e atos de violência como este são inaceitáveis", afirmou o Phoenix Suns num comunicado. "Apoiamos Drew inequivocamente e continuaremos a trabalhar com as autoridades locais e com a NBA", emendou.