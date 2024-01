Com gol de Éverton Ribeiro, Bahia goleia Jacobina pelo Campeonato Baiano

Na próxima rodada, portanto, o Bahia visita o Bahia de Feira, às 16 horas (de Brasília) de sábado (27), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA). Mais tarde, o Jacobina recebe o Barcelona-BA, a partir das 18h30, no Estádio Municipal José Rocha, em Jacobina (BA).

Classificação e jogos Baiano

Os gols do Bahia sobre o Jacobina

Reforçado e diante do seu torcedor, o Bahia tomou rapidamente conta do jogo e partiu para o ataque. Assim, logo aos oito minutos, Rezende aproveitou cruzamento desviado de Gilberto e mandou uma bomba da entrada da área para abrir o placar.

Um dos estreantes da noite, Éverton Ribeiro marcou o segundo do Tricolor Baiano. Aos 36, o meia ex-Flamengo recebeu lançamento de Caio Alexandre, dominou de peito e tocou na saída do goleiro Matheus Cabral.

Ainda antes do fim do primeiro tempo, Everaldo fez o terceiro. Após mais uma jogada pela direita e outro cruzamento de Gilberto, o centroavante subiu no meio da defesa do Jacobina e testou para o fundo do gol.

Na volta do intervalo, aos 16, Kanu transformou a vitória do Bahia em goleada. Cauly cobrou escanteio na área, e o zagueiro subiu mais alto que a defesa para cabecear para as redes.