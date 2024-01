Mercado: novo meia no Fluminense, saída no Palmeiras e proposta chinesa

O mercado da bola desta quarta-feira (24) teve reforço no Fluminense e saída no Palmeiras, além de uma proposta chinesa por um jogador do Santos.

Veja destaques

Terans é do Flu. O Fluminense anunciou a contratação do meia-atacante uruguaio David Terans. O jogador, de 29 anos, assinou com o Tricolor até o fim de 2026. Ele estava no Pachuca, do México.

Saída no Palmeiras. O Palmeiras acertou nas últimas horas a transferência em definitivo de Ian Custódio para o Famalicão. Os valores do acordo com o clube português ainda são mantidos em sigilo pelas partes envolvidas. Dos principais destaques da base do Verdão, o jovem lateral-esquerdo vai assinar um contrato válido por três temporadas e meia (até junho de 2027) com os portugueses.