Corinthians vai mal, cai para o Ituano e torcida aplaude saída de Yuri

O Corinthians perdeu de 1 a 0 para o Ituano hoje, no Novelli Júnior, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O gol foi de Léo Duarte, aos 42 minutos do segundo tempo.

A partida foi muito fraca tecnicamente. O Corinthians teve muita dificuldade para criar situações de ataque e levou o gol no fim.

O Corinthians segue com dificuldades pela falta de reforços. O meia Rodrigo Garro não foi regularizado a tempo, e a ideia de contratar atacantes ainda não foi concretizada.