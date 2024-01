Reservas do Inter seguram pressão do São Luiz e somam pontinho fora de casa

As duas equipes voltam a campo no sábado (27). O Inter recebe o Ypiranga no sábado (27), às 16h30 (de Brasília), enquanto o São Luiz enfrenta o Caxias, meia hora mais cedo.

Classificação e jogos Gaúcho

Como foi o jogo

O time da casa dominou o primeiro tempo e ficou muito perto de sair na frente. O São Luiz comandou as ações e pressionou o Colorado, mas desperdiçou as duas principais chances antes do intervalo. Primeiro com uma cabeçada de Diogo Sodré que passou raspando a trave, e depois com uma furada de Ramires na cara do gol.

O Inter continuou sofrendo com a falta de entrosamento dos jogadores após o intervalo. A equipe comandada por Coudet pouco criou, mas equilibrou o jogo após a entrada de Alaria e Wanderson. O Colorado ainda teve a chance de sair com a vitória no fim, mas Luiz Adriano isolou.