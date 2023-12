Presidente do América ironiza ofertas de Cruzeiro e São Paulo por Martínez: 'Pífias'

"O Gabriel falou que queria fazer uma proposta pelo Martínez, eu disse para ele: 'Faça'. Mas tem que estar dentro de um padrão que me atenda. No meu planejamento de 2024, eles [Martínez, Mastriani e Benítez] estão no time e são importantes. Se eu for vender, precisa de reposição. Não dá pra vender um jogador, colocar o dinheiro no caixa e não ter uma reposição do nível dele", comentou.

O presidente do América SAF, Marcus Salum, já está na sede Oficial e em instantes a entrevista coletiva será iniciada. ?? https://t.co/USCY65AMzK #PraCimaDelesCoelho pic.twitter.com/VcpP5vizmi ? América FC (@AmericaFC1912) December 20, 2023

Na edição do Campeonato Brasileiro de 2023, o América-MG foi o lanterna, com apenas 24 pontos, o que sacramentou o rebaixamento da equipe.