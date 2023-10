Richarlison dá assistência, Tottenham vence Fulham e assume a liderança do Inglês

Nesta segunda-feira, no fechamento da nona rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham venceu o Fulham, por 2 a 0, e assumiu a liderança da competição. Son e Maddison marcaram os gols da vitória.

Com a vitória, os Spurs ultrapassaram o Manchester City e terminam a rodada na ponta da tabela do Inglês, com 23 pontos conquistados. Enquanto o Fulham fica com 11 pontos, na 13ª colocação.

O Tottenham volta a campo na sexta-feira, quando visita o Crystal Palace, no Estádio Selhurst Park, às 16 horas (de Brasília), pela décima rodada do torneio. O Fulham, por sua vez, encara o Brighton, no domingo, às 11 horas.