Com dois de Salah, Liverpool supera Everton no clássico pela Premier League

O Everton, por sua vez, não disputa nenhuma competição europeia nessa temporada e volta a campo pela décima rodada da Premier League apenas no próximo domingo (29). Os Toffees visitam o West Ham, às 10 horas, no Estádio Olímpico de Londres.

Classificação e jogos Inglês

Nos primeiros 30 minutos, só deu Liverpool. A equipe comandada por Jurgen Klopp dominava as ações do jogo e buscava atacar o Everton de todas maneiras. No entanto, os jogadores chegavam perto da grande área do rival, mas não levaram muito perigo ao gol defendido por Pickford.

Aos 36 minutos, a partida ficou ainda mais complicada para os Toffees. O lateral esquerdo Ashley Young fez dura falta em Luis Díaz e levou o segundo cartão amarelo, sendo expulso do embate. Com 39 minutos, após cobrança de escanteio ensaiada, Alexander Arnold finalizou de voleio de fora da área, mas a bola foi por cima do gol.

No segundo tempo, com um jogador a mais, os Reds começaram a pressionar para abrir o marcador. Com seis minutos, Salah teve boa chance dentro da grande área, mas o zagueiro do Everton chegou no último segundo e se jogou na frente da bola para desviá-la.