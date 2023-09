Raphinha brilha, mas Barça só empata com Mallorca e pode perder liderança do Espanhol

Na próxima rodada, portanto, o Barcelona recebe o Sevilla, às 16 horas (de Brasília) de sexta-feira (29), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP). Na manhã de sábado, o Mallorca visita o Rayo Vallecano, a partir das 11h15, no Estádio de Vallecas, em Madri (ESP).

Classificação e jogos La Liga

Os gols de Mallorca e Barcelona

O primeiro tento da partida saiu logo aos sete minutos de jogo. Após erro de Ter Stegen na saída de bola, António Sanchez invadiu a área e acionou Muriqi, que não desperdiçou e abriu o placar.

A resposta do Barcelona veio já na reta final do primeiro tempo. Aos 40 minutos, Raphinha aproveitou bola espirrada na defesa, dominou com categoria já ajeitando para a perna esquerda e chutou forte, de fora da área, para empatar o confronto.

No entanto, a felicidade catalã durou pouco. Ainda antes do fim da etapa inicial, aos 47, o Mallorca voltou a tomar a liderança no marcador. Após tiro de meta, Abdón Prats recebeu passe de cabeça de Muriqi, saiu na cara de Ter Stegen e deu um leve toque na bola para mandá-la para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, a equipe treinada por Xavi dominou as principais ações do embate para buscar o empate. Aos 22, o time azul e grená conseguiu um pênalti a seu favor, sofrido pela joia Lamine Yamal. No entanto, após revisão no monitor do VAR, o árbitro voltou atrás e anulou a penalidade.