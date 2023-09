Brasileiro de 19 anos leva Girona a brigar com Barcelona e Real no Espanhol

Sávio deixou o Atlético-MG, onde foi revelado, no meio do ano passado, e assinou com o Troyes (FRA), do Grupo City, clube ao qual ainda pertence. Ele está emprestado ao time da Catalunha, e em seis jogos já chamou para si os holofotes na Espanha.

Histórico e números na temporada

Revelado pelo Galo, Sávio atuou em 35 partidas pelo time mineiro entre 2020 e 2022 — dez delas como titular. Por lá, marcou dois gols.

Em junho do ano passado, fechou com o Troyes, do Grupo City, e foi emprestado ao PSV, da Holanda, em sua primeira temporada na Europa. Foram duas assistências em oito jogos pela equipe principal.

Para a temporada 2023/24, Savinho, como é conhecido, foi emprestado ao Girona e rapidamente se adequou ao time do técnico Míchel.

Além de ser o jogador da equipe que mais participou de gols no Espanhol — atrás apenas de Lewandowski e Bellingham em toda a liga —, com dois gols e três assistências, foi decisivo nos últimos dois jogos, que levaram o Girona à liderança, dividida agora com o conterrâneo Barcelona.