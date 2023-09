Milan desperdiça chances e empata com o Newcastle em estreia na Champions

No primeiro tempo, as duas equipes passaram em branco, mas com o Milan criando as melhores oportunidades. A equipe italiana chegou com muito perigo na área adversária, através de Giroud e Rafael Leão, mas parou em grandes defesas de Nick Pope e não conseguiu converter as 15 finalizações que teve nos primeiros 45 minutos. Do outro lado, o Newcastle teve maior posse de bola, mas não ofereceu perigo real, com apenas dois chutes. As melhores chances vieram pelo lado esquerdo, com Anthony Gordon, mas o goleiro Maignan não foi acionado.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

A segunda etapa foi toda do Milan, que passou a ter maior posse de bola e pressionou no campo de ataque, mas não conseguiu furar a defesa rival. A chance mais clara veio aos 28 minutos, quando Rafael Leão aproveitou cruzamento pela direita e cabeceou por cima do gol.

O Newcastle recuou e tentou encontrar uma oportunidade em contra-ataque, mas faltou inspiração para construir uma jogada de perigo. Na reta final, o Milan diminuiu o ritmo e, sem conseguir converter nenhuma das 25 finalizações, saiu de casa com um empate amargo.

Ficha técnica

MILAN 0x0 NEWCASTLE

Data: 19 de setembro de 2023, às 13h45 (de Brasília)

Local: San Siro, em Milão, Itália

Árbitro: Jose Maria Sanchez Martinez (Espanha)

Cartões amarelos: Calabria, Musah, Giroud e Krunic (Milan); Schär (Newcastle)

Gols: não houve