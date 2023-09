Torcedor do Newcastle é esfaqueado em Milão antes de jogo da Champions

Os policiais descreveram o grupo como "um bando de homens usando moletons com capuz" que esfaqueou a vítima duas vezes no braço e uma vez nas costas. A polícia italiana confirmou que o homem foi alvo de um ataque no centro de Milão, onde estava caminhando.

O torcedor do Newcastle foi levado imediatamente pela polícia para um hospital sob um "código vermelho", de acordo com a mídia italiana.

McKay está estável e a expectativa é que ele seja liberado do hospital ainda hoje (19).

O motivo do ataque ainda é desconhecido e nada foi roubado da vítima. A polícia italiana está investigando se foi um ataque relacionado ao futebol ou algo mais.

A equipe inglesa enfrenta o Milan hoje (19), às 13h45 (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo F na Champions.