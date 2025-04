Ancelotti descarta Mbappé para duelo com o Getafe pelo Espanhol de olho na final da Copa do Rei

O atacante Mbappé não vai estar em campo nesta quarta-feira no jogo em que o Real Madrid enfrenta o Getafe pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. A opção em não contar com o atleta partiu do técnico Carlo Ancelotti, que no fim de semana tem pela frente o Barcelona na decisão da Copa do Rei.

O jogador francês vem se recuperando de uma entorse no tornozelo direito, voltou a fazer atividades com o grupo, mas ainda não está totalmente recuperado. Diante do risco de uma nova lesão, o comandante decidiu preservar seu comandado.

"Ele está afastado pela lesão. O Mbappé vem fazendo tratamento intensivo e estamos fazendo o possível para que esteja disponível para a partida contra o Barcelona", afirmou o treinador em entrevista coletiva.