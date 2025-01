Fluminense oficializa contratação de Canobbio: 'Feliz por esse desafio'

O jogador uruguaio tem passagens pelo Fênix e Peñarol, do Uruguai, e se destacou pelo Athletico-PR. No clube paranaense, onde ficou de março de 2022 até o fim da última temporada, Canobbio se destacou por atuar pelas pontas e contribuir com velocidade, passes e apoio na marcação.

Espero contribuir com as minhas características, com muita humildade e muito sacrifício Vou dar o melhor de mim dentro de campo e espero ajudar o clube a ficar lá em cima, no seu lugar, que é um dos maiores da América Canobbio

Com a camisa do Athletico, Canobbio fez 48 jogos em 2024, marcando nove gols e dando sete assistências. O clube paranaense foi rebaixado na última rodada do Brasileirão, terminando o campeonato com 42 pontos na 17ª posição, dois pontos atrás do Bragantino.