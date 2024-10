Sócio desde os 22min de vida, gerente 'herdou' amor de Telê pelo Morumbis

Pode parecer uma daquelas histórias exageradas, mas Mauro Castro, de 69 anos, jura que não é: sua relação com o São Paulo é mais antiga do que com o próprio pai. Maurinho, como é conhecido pelos corredores do Morumbis, foi registrado como sócio do São Paulo Futebol Clube com 22 minutos de vida. Obra de seu pai, que só depois de fazê-lo é que foi conhecer o filho pessoalmente.

Atualmente gerente do estádio, Mauro Castro é o principal responsável por tudo dentro da casa do São Paulo, mas nos últimos anos anda tendo um trabalho dobrado com o gramado, já por duas vezes trocado por causa de shows. Ele apoia a decisão do Tricolor de trazer mais entretenimento ao local para além do futebol, mas não esconde: dói quando mexem com o campo dele.