Romero revela papo com Depay e desabafa: 'Quase ninguém confia em mim'

"Já acostumei. Ninguém escala o Romero no seu 'time ideal' do Corinthians. Nem vocês [jornalistas]. Estou acostumado a isso de ninguém confiar. Minha trajetória dentro do clube foi assim, quase ninguém confiando. E estou aqui ajudando o time, fazendo gols importantes. Sempre quero que o Corinthians vença e saia dessa situação, independentemente de quem jogue. Seja Memphis, o Yuri, Garro... O mais importante é o Corinthians. Nunca reclamei de ficar no banco, jogar cinco ou 90 minutos", acrescentou.

Astro do último sábado, Romero também já teve os seus primeiros contatos com o holandês Memphis Depay, o mais novo reforço do clube. Ele revelou que conversou com atacante em espanhol, mas acredita que o entrosamento entre os dois será ainda mais fácil dentro das quatro linhas.

"Ele [Memphis] fala um pouco de espanhol. Não falo em inglês, mas ele entende espanhol. É muito fácil jogar com ele. Nos poucos minutos que a gente jogou juntos, vi que tem muita qualidade. É muito inteligente para jogar. Vai ser mais fácil dentro de campo do que na comunicação", brincou.

Decisivo, Romero vê seu contrato com o Corinthians chegar perto do fim. Ele possui vínculo com o Timão apenas até o final deste ano e se coloca à disposição para renovar, mas jogou a decisão no colo da diretoria.

"A gente vai sentar para falar o que é melhor para o Corinthians. Claro que as marcas, títulos e esses gols decisivos são importantes para mim e minha carreira dentro do Corinthians. Quem decide é o presidente e a diretoria, eles vão ver se querem renovar ou não. Estou à disposição, já falei isso. Vamos ver o que vai ser no futuro. Mas nem eles e nem eu estamos pensando nisso agora. O mais importante é tirar o Corinthians dessa situação", concluiu.

Apesar do resultado, o Timão segue na zona de rebaixamento da Série A. O time alvinegro pulou para a 17ª colocação da tabela, com 28 pontos, mas se manteve no Z4 por conta do triunfo do Vitória sobre o Juventude, também na tarde deste sábado.