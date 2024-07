Goleiro faz milagre e dá início a gol do Vitória contra o Flamengo; veja

O Vitória foi às redes contra o Flamengo em uma jogada que começou a partir de um milagre do goleiro Lucas Arcanjo, na noite desta quarta-feira (24), no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O lance aconteceu aos 29 minutos do segundo tempo e começou a partir de um escanteio para o Flamengo. Luiz Araújo cruzou na área, Viña apareceu livre e cabeceou firme para baixo. Lucas Arcanjo defendeu e ainda teve que dar um segundo tapa para evitar que a bola entrasse.

A bola sobrou para a defesa do Vitória. Matheusinho recebeu ainda no campo defensivo e lançou Zé Hugo. O atacante teve espaço pelo lado direito e cruzou na área. Everaldo dominou e soltou o pé direito para vencer Rossi.