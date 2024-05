Real Madrid? Mbappé revela clube de infância e acompanha jogos até hoje

Especulado no Real Madrid, Mbappé revelou que o seu time de infância é o Milan. O atacante francês contou que assiste aos jogos do Campeonato Italiano até hoje e não descartou jogar no time rossonero.

Você nunca sabe o que pode acontecer. Quando eu era criança, era um fã do Milan. Eu sempre disse que, se eu for para a Itália algum dia, vou jogar pelo Milan. [...] Eu sempre assisto ao Campeonato Italiano, assisto a todos os jogos do Milan. Mbappé, ao canal SkySports da Itália

O que mais Mbappé falou

De olho no carinho dos torcedores: "Eu tenho muitos sonhos, como ganhar todos os troféus possíveis. Mas agora, com minha experiência, é mais sobre dar emoção a todas as pessoas que me assistem, que me acompanham desde jovem. Quero que eles tenham a sensação que dizem ter quando me assistem: 'Nós gostamos de ver Kylian [Mbappé] jogar'. Esse é meu objetivo agora".