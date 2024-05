Torcedor anda 5 mil km de bicicleta para ver seu time na Sul-Americana

O argentino Tomas Pomazan já andou mais de 5 mil km de bicicleta pela América Latina em uma saga para acompanhar o seu time do coração na Sul-Americana. Ele está em viagem há mais de dois meses e veio ao Brasil para o jogo do Belgrano contra o Inter, que será disputado nesta terça (28), mas sua aventura não deve terminar por aqui.

Aventura pelo continente

Tomas foi para o Chile no início de março, antes do sorteio da fase de grupos do torneio. Ele já estava fora da Argentina quando o Belgrano conheceu seus adversários de chave: Inter, Delfin (Equador) e Real Tomayapo (Bolívia). O primeiro jogo do time argentino foi em casa, no empate por 0 a 0 com o Inter, e depois ficou na igualdade por 1 a 1 ao visitar o Delfin.

De lá, pedalou até a Bolívia para acompanhar seu time no duelo da terceira rodada. Em Santa Cruz de la Sierra, o torcedor de 24 anos viu o Belgrano vencer o Real Tomayapo por 2 a 0, fora de casa, no final de abril. Tomas costuma ser presença constante nos estádios na Argentina, mas não foi aos jogos do seu time em casa porque não retornou ao seu país.