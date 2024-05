Internacional baixa preço de ingresso para lotar Arena Barueri na Sula

Os sócios serão reconhecidos pelo CPF e poderão emitir um voucher de entrada sem custo. Para não sócios, a compra de entrada será no mesmo site, no valor de R$120, e pagarão meia doando um quilo de alimento não perecível. A venda de ingressos para a partida começa nesta quinta-feira (23), às 18h.

Estaremos longe do nosso estado, em uma situação impensável. Queríamos estar com nossas famílias no RS, mas sabemos que é importante também seguir em frente. Sozinhos não estaremos, pois temos milhares de torcedores pela região, capital e interior de São Paulo, e contamos com o apoio de todos que puderem comparecer; não apenas para ajudar e apoiar nosso time neste retorno aos campos, mas porque essa ajuda será de fundamental importância aqueles que mais necessitam. Qualquer apoio de torcedores, que desejam ajudar o Rio Grande do Sul, neste momento, é muito importante. Nelson Pires, vice-presidente de marketing do Internacional.