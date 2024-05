Quem é o atleta do Sport que Daniel Alves está ajudando a levar para Europa

Em liberdade provisória, Daniel Alves tem trabalhado como intermediário nas negociações entre os empresários do jogador Pedro Lima e os clubes europeus interessados.

Quem é Pedro Lima:

O jogador de 17 anos é a sensação do momento no Sport. No clube desde os 15 anos, estreou profissionalmente neste ano.

Ele já se tornou titular absoluto do clube e, nos bastidores, acredita-se que ele irá se tornar a maior venda da história do clube pernambucano.