Daniel Alves vira intermediário entre clubes e lateral da seleção sub-17

A relação entre os dois ganhou força na reta final de 2022, no período da Copa do Mundo no Qatar. Na ocasião, Daniel Alves ainda jogava (defendia o Pumas, do México) e esteve na lista de convocados de Tite.

Nesta semana, a reportagem tentou novo contato, pedindo que o empresário esclarecesse a participação do ex-jogador nas negociações. Guimarães voltou a negar qualquer participação de Daniel Alves na gestão de carreira do jogador.

Guimarães diz ter como parceira oficial na Europa a empresa PH Sports Agency. A diretora internacional da agência, Bibiana Weggelaar, trabalhou por quase 10 anos na empresa que o brasileiro tinha com sua ex-mulher, Dinorah Santana.

Procurada pela reportagem, Dinorah disse não saber detalhes do caso, mas afirmou que Bibiana foi madrinha de seu segundo casamento, com Fransergio Bastos.

Em contato com o UOL, Bibiana desconversou sobre o envolvimento de Daniel Alves como empresário ou intermediário na carreira de Pedro Lima. Por mensagem de texto, ela afirmou que trabalhou para Alves e Dinorah, que ainda fala com eles regularmente, mas que os empresários do jogador são ela e Renato Guimarães, a quem chamou de sócio. A assessoria de imprensa do brasileiro afirma "desconhecer a informação."

Se publicamente a estratégia é deixar o nome de Daniel Alves em segundo plano, nos bastidores a presença do lateral é considerada um trunfo para levar Pedro Lima a clubes grandes do futebol europeu. Em conversas privadas, o ex-lateral afirma que sua influência e contatos podem abrir as portas dos principais mercados europeus.