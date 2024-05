'Novo Cafu': gigantes europeus cobiçam lateral do Sport, diz jornal

O drible curto, a condução de bola e a precisão em cruzamentos e finalizações atraem clubes europeus. O lateral direito tem dois gols e duas assistências em 19 partidas neste ano, sendo peça importante na conquista do Campeonato Pernambucano e em início invicto na Série B.

Não há informação de negociação concreta entre Sport e qualquer time estrangeiro. O jornal ressalta que Pedro Lima é monitorado por esses clubes, e que sua contratação faria sentido no elenco do Real Madrid. O time de Carlo Ancelotti não possui reserva de ofício para a lateral direita.

Pedro Lima foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo sub-17. O lateral contribuiu com uma assistência em cinco jogos na Indonésia. A campanha do Brasil, no fim do ano passado, foi encerrada nas quartas de final após derrota por 3 a 0 para a Argentina.