Por que Felipe Anderson topou volta ao Brasil na 'melhor fase da carreira'

O meia-atacante Felipe Anderson fez um movimento fora do normal entre os jogadores brasileiros que estão na Europa: está de malas prontas para retornar ao futebol brasileiro, para vestir a camisa do Palmeiras, na melhor fase da sua carreira. Em sua grande maioria, os atletas que estão no Velho Continente só retornam ao Brasil para encerrar a carreira.

O que motivou decisão de Felipe

Sonho de construir uma grande carreira dentro de seu país. Felipe Anderson deixou o Santos rumo à Lazio com apenas 20 anos e, apesar de ter vencido títulos pelo Peixe, não conseguiu ser protagonista em nenhuma das conquistas.

Projeto "importante" do Palmeiras. Felipe tinha propostas financeiramente melhores para seguir na Lazio e para se transferir para a Juventus, mas ele escolheu o Palmeiras pela estrutura, o profissionalismo e o momento vitorioso do alviverde.