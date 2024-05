Kaio Jorge não vai ficar na Juventus e volta ao Brasil é forte opção

A Juventus não vai aproveitar novamente Kaio Jorge na próxima temporada (2024/25) e, por isso, já trabalha nos bastidores por uma nova negociação, seja por empréstimo ou em definitivo.

Desta vez, diferentemente dos anos anteriores, o atacante está disposto a voltar para jogar um período no Brasil - o clube italiano também vê com bons olhos a opção do "retorno para casa", mas ainda está à espera de sondagens de outros países da Europa.

No futebol italiano desde 2021, quando deixou o Santos, o jovem goleador esteve emprestado ao Frosinone na temporada passada. Não rendeu e acabou na reserva, tendo feito, ao todo, 22 jogos e apenas três gols.