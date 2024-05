Jhon Jhon é testado em nova posição no Palmeiras após perder espaço no time

Movimento faz parte da "reformulação" citada por Abel Ferreira. Richard Ríos, que virou peça importante no Palmeiras, disputará a Copa América pela Colômbia e vai desfalcar a equipe no mês de junho. Dessa forma, existe um espaço na posição e Jhon Jhon pode ser uma das opções — Gabriel Menino e Zé Rafael são os outros nomes.

Posição não é uma novidade para Jhon Jhon. O jovem de 21 anos já jogou na posição no sub-20 e foi bem receptivo à mudança.

A última partida de Jhon Jhon pelo Palmeiras foi no dia 18 de fevereiro, no empate em 2 a 2 contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista.

Jhon Jhon tem interessados no mercado, mas Palmeiras acredita no jogador

A reportagem apurou que o Athletico-PR e o RB Bragantino são equipes interessadas no jogador, mas não avançaram com nenhuma investida. No início da temporada o time de Bragança até fez uma proposta de compra, mas os valores não agradaram o Alviverde. O empréstimo é uma opção mais viável.

O Palmeiras entende que ele é um jovem de grande potencial e, com confiança nos processos internos do clube, vai se firmar no elenco profissional, a exemplo do que ocorreu com outros atletas que hoje estão na história do clube.