Clube do Rio vive saga para primeiro jogo em Porto Alegre desde enchentes

Londrina (PR) / São Paulo (SP) - Após empatar em 1 a 1 com o Londrina, no último domingo (26), o Voltaço viajou de avião até São Paulo e treinou nesta segunda (27) no CT da base do Corinthians.

Classificação e jogos Série C

Guarulhos (SP) / Passo Fundo (RS) - Na manhã desta terça (28), o Volta Redonda pegou um avião no aeroporto de Guarulhos (SP) e seguiu para Passo Fundo, cidade do interior do Rio Grande do Sul que fica a 289 quilômetros de Porto Alegre (RS).

Passo Fundo (RS) / Porto Alegre (RS) - O trajeto até a capital gaúcha será feito de ônibus e o clube prevê muitas horas de viagem:

Em Passo Fundo nós descemos e vamos de ônibus até Porto Alegre. Devem dar, mais ou menos, umas seis ou sete horas, dependendo de como estiverem as estradas

Flávio Horta, presidente do Volta Redonda

Porto Alegre (RS) / Florianópólis (SC) - O Voltaço dormirá em Porto Alegre após a partida. No dia seguinte, viaja de ônibus até Florianópolis (SC), num trajeto de 463 quilômetros e calculado também em cerca de sete horas.

Florianópolis (SC) / São Paulo (SP) / Rio de Janeiro (RJ) - Da capital de Santa Catarina o Volta Redonda pegará um avião até São Paulo e, de lá, um outro até o Rio de Janeiro (RJ).