Leila apoia Abel e despista sobre Al Sadd: 'Nem lembro desse clube'

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falou pela primeira vez sobre o processo do Al Sadd contra Abel Ferreira na Fifa. A mandatária ironizou o clube qatari e disse que o mais importante é que o técnico português segue no Alviverde.

O que ela disse

O Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025. É isso que nos interessa. Ele está extremamente feliz no Palmeiras, nós estamos extremamente felizes com o Abel no Palmeiras. Ele está onde quer estar e meu grande desafio seria que se o associado continuar confiando no meu trabalho, me reeleger presidente do Palmeiras, eu gostaria que o Abel ficasse conosco até o último dia do meu mandato. Seria histórico, acho que nenhum presidente esteve com um único treinador e comissão técnica em todo mandato. Al Sadd? Eu nem lembro desse clube, eu nem lembro, vocês que me lembram. O importante é que o Abel está no Palmeiras, ele ama estar no Palmeiras e tenho certeza que o torcedor palmeirense também.