Flamengo ou Corinthians: qual time tem o maior valor real de patrocínio?

No Finanças do Esporte, o colunista Rodrigo Mattos falou sobre os patrocínios máster de Corinthians e Flamengo e analisou qual das camisas vale mais. O programa é transmitido toda sexta-feira às 10h, no YouTube do UOL Esporte, com PVC, Rodrigo Mattos e Paulo Massini.

Rodrigo Mattos compartilhou a situação de dois anos dos contratos. O time paulista negociou um valor mais alto com a Vai de Bet, mas perdeu uma parte considerável com multa e comissão. Já o Flamengo teve uma negociação inicial inferior com a PixBet em comparação ao Corinthians, porém o valor bruto é também o valor líquido já que não há descontos a serem feitos.

Contrato Vai de Bet - Corinthians