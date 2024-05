Coronado merece ser titular no Corinthians? Jornalistas são unânimes; veja

Samir Carvalho opinou que Coronado deve ser posicionado atrás do atacante, só que fez um adendo. O colunista afirmou que o técnico não gosta do estilo do jogador porque acha que falta intensidade.

Já Vitor Guedes reforçou a necessidade de mudar a tática. O jornalista sugeriu o 4-4-2 para incluir Coronado na escalação e dar liberdade a Yuri Alberto e Wesley no ataque, já que, na sua avaliação, a equipe carece de opções para a ponta-direita.

Esse hype [sobre Coronado] não se justifica. Tem o passe de letras, o tapa de três dedos, mas não tem uma constância, existem problemas físicos. Mas, pelo investimento e pela concorrência, esse cara tem que jogar. Se essa é a vaga [na ponta-direita]... António achou os jogadores do 1 ao 10. Romero não justificou, tem que ser o Coronado. Com o estilo do António, não me parece o melhor lugar, mas a posição que existe hoje é essa. Lucas Musetti, na Live do Corinthians

O preferencial seria mudar o esquema, acoplar dois meias que é o que o Corinthians tem. Se tem dois atacantes bons e dois meias bons, por que jogar com três atacantes? Treina, tem tempo para isso. Mas se manter o 4-3-3, que dê um jeito do Coronado jogar aberto pela direita. Mas o Coronado não se provou que tem que ser titular do Corinthians, longe disso. Lucas Musetti, na Live do Corinthians

Até porque o Romero não está jogando essa bola toda para o Coronado, ganhando R$ 2 milhões, não ter uma sequência. O António Oliveira não gosta do estilo do Coronado. Ele sabe que tecnicamente é muito bom jogador, só que acha que não tem intensidade. O que tem que fazer? Mudar o esquema, coloca para jogar atrás do centroavante, faz o 4-2-3-1, põe o Garro na direita e o Wesley na esquerda. Se continuar teimoso com o esquema, Coronado não vai jogar. Samir Carvalho, na Live do Corinthians