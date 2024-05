Corinthians ouve Cássio sobre Carlos Miguel, mas reavalia jovens goleiros

A maior preocupação agora é com os demais goleiros: Matheus Donelli e Felipe Longo.

O Corinthians crê que a jovem dupla pode se destacar caso Carlos Miguel não esteja à disposição, mas vai ficar de olho no dia a dia. Donelli tem 22 anos e é o substituto imediato. Longo tem 19.

O Timão se vê bem servido no gol, porém, não descarta uma "sombra" para Carlos Miguel se o titular oscilar ou se os reservas não desempenharem o esperado. Até aqui, a ideia é ficar apenas com os três goleiros.

A prioridade do Corinthians é se reforçar do meio para frente, principalmente com atacantes de velocidade.