R$ 250 mi em bônus: Endrick e Estêvão são exemplos de movimento sem volta

O Palmeiras está próximo de fechar a venda de Estêvão para o Chelsea e já negociou Endrick com o Real Madrid. Somando as duas negociações, o Alviverde poderá receber mais de R$ 250 milhões apenas em bônus por metas — isso com os atletas atuando pelo próprio Palmeiras ou em seu novo clube. Mas por que as negociações com bônus por metas entraram na moda e devem se tornar um movimento sem volta?

Vendas de atletas são essenciais para os clubes brasileiros garantirem suas receitas. Cada vez mais, os clubes brasileiros precisam negociar seus principais atletas para manter as contas em dia e os bônus por metas são uma forma de alavancar ainda mais essas cifras de acordo com o desempenho do jogador.

Incentivo ao clube formador de seguir cuidando do atleta até a transferência. No caso de Endrick, por exemplo, ele foi vendido aos 16 anos e só concluirá a transferência para o Real Madrid quando completar 18. As metas garantiram que, durante esse período de um ano e maio, o Palmeiras seguiria trabalhando no desenvolvimento do jogador — o que também fazia sentido para o Alviverde, já que Endrick é considerado um craque geracional.