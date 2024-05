Palmeiras: Bruno Rodrigues sofre nova lesão e passará por cirurgia

O atacante Bruno Rodrigues, que estava próximo de retornar de lesão no joelho direito no Palmeiras, sofreu uma nova lesão no jogo-treino contra o São Caetano, na manhã de hoje, na Academia de Futebol, e passará pela segunda cirurgia em quatro meses.

O que aconteceu

Bruno rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido durante o jogo-treino e precisará passar por uma cirurgia. É uma lesão diferente da que ele sofreu no início da temporada.

Bruno Rodrigues estava próximo de retornar aos gramados, ele começou a atividade como titular com: Weverton, Mayke, Naves, Luan, Vanderlan, Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Dudu, Bruno Rodrigues, Caio Paulista e Flaco López.