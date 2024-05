Pedrinho viaja e busca patrocínio para o futebol; Vasco avança por Coutinho

A passagem de Pedrinho em São Paulo no mesmo dia em que Philippe Coutinho desembarcou na cidade causou alvoroço na torcida. As negociações estão avançadas, mas ainda restam detalhes para o negócio ser concretizado.

O principal debate hoje é a forma de contrato. Coutinho tem vínculo com o Aston Villa, da Inglaterra, até 2026. As partes discutem a possibilidade de um empréstimo até o fim do ano, com opção de compra, ou se Coutinho vai rescindir com o clube inglês, ficando livre no mercado.

Coutinho conversa com a diretoria inglesa. Há uma expectativa que saia uma rescisão de contrato e que esse trâmite leve duas semanas, como informou Bruno Andrade, colunista do UOL.

O meia desembarcou no Brasil na última sexta-feira. Ele fez escala em São Paulo antes de chegar ao Rio de Janeiro. "Sempre tive muito carinho por eles [torcedores do Vasco]. Neste momento, não tenho muita coisa a falar. Todo mundo já sabe (risos)".

No Rio de Janeiro, o meia admitiu as tratativas com o Vasco. "A única coisa que consigo falar é que existem conversas, é verdade. E o que falei em São Paulo sobre a minha vontade, isso todo mundo já sabe".

E o Vasco SAF?

A briga judicial entre Vasco e 777 Partners ganhou um novo capítulo no último dia 22. Na ocasião, a Justiça manteve o controle da SAF com o clube.