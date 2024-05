Coutinho: rescisão de contrato no Aston Villa para sair em duas semanas

Aston Villa e Philippe Coutinho têm trabalhado para a rescisão de contrato ser acordada dentro de um prazo de duas semanas, ou seja, ainda na primeira quinzena de junho.

Pessoas próximas ao meia-atacante estão confiantes na saída amigável do clube inglês, com quem o jogador tem contrato válido até junho de 2026.

A rescisão no Aston Villa é o obstáculo que resta para o brasileiro ultrapassar e, logo na sequência, fechar com o Vasco. As conversas com o Cruz-Maltino estão em andamento há semanas. Inclusive, todos estão confiantes no acerto.