Textor coloca clube inglês à venda e cita interesse em comprar time da 777

A nota citou o Botafogo para sustentar argumento que a Eagle tem feito trabalhos de sucesso no futebol. "Nosso modelo de colaboração tem levado a reviravolta de sucesso no Olympique Lyonnais na França [...] e no Botafogo no Brasil, onde reestruturamos um clube histórico da falência na segunda divisão à luta por títulos no topo da Série A", diz o texto.

Textor declarou ao portal 'The Athletic' que tem interesse em comprar outro clube na Inglaterra. O empresário norte-americano monitora a situação do Everton. Ele precisa vender as ações no Palace antes de avançar na possibilidade de adquirir o clube de Liverpool, já que a multipropriedade é proibida dentro da Premier League.

O Everton representa o melhor do futebol inglês: os sofrimentos, a glória, o desejo. Amo que é fora de Londres. Todos deveriam querer comprar o Everton agora John Textor ao 'The Athletic'

A 777 Partners, dona do Vasco, tem acordo fechado para adquirir o Everton, mas o negócio pode não acontecer. A holding tem até o fim de maio para cumprir exigências da Premier League. A aquisição de 94% das ações junto ao atual dono, Farhad Moshiri, foi fechada em setembro do ano passado por mais de 550 milhões de libras (R$ 3,6 bilhões na cotação atual).

O mercado observa a possibilidade de colapso na compra da 777. Moshiri afirmou nesta quinta que tem recebido abordagens "não solicitadas" de pessoas que têm interesse em adquirir o Everton.