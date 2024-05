Botafogo reintegra Diego Hernández e Óscar Romero após indisciplina

Diego Hernández e Óscar Romero foram multados. Depois, ficaram treinando separados em horários diferentes.

Oscar Romero rebateu a versão de que ele e Diego teriam levado mulheres ao hotel. Ele deu entrevista à "Rádio Monumental", do Paraguai.

Foi uma decisão do clube. Aconteceram coisas de convivência no hotel, na concentração, o clube tomou essa decisão. Também não é o que estão dizendo por aí, porque isso prejudica a minha família. Isso não é bom. Aconteceram coisas com meu companheiro, com Diego (Hernández), que não deveriam acontecer. Eles tomaram a decisão, para mim um pouco apressada, mas temos que acatar e estar prontos para estar à disposição.

O técnico Artur Jorge foi questionado sobre o assunto na última quarta-feira, após triunfo sobre o Vitória que garantiu classificação às oitavas da Copa do Brasil. O treinador, na ocasião, disse que o assunto estava com a diretoria.

Esse é assunto que está entregue à direção. É mais decisão honestamente deles. É aguardar. Eu, como técnico, quero ter todos disponíveis, mas respeito. Também participei da decisão. Vamos aguardar os desenvolvimentos mais próximos Arthur Jorge

Veja a nota

"Comunicado Oficial - O Botafogo informa que os atletas Diego Hernández e Óscar Romero retornarão às atividades junto ao elenco principal alvinegro, a partir desta sexta-feira (26), no CT Lonier."