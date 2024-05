Botafogo é eficiente, volta a bater o Vitória e avança na Copa do Brasil

Pelo Brasileiro, o Vitória e Botafogo voltam a campo no dia 1º de junho. Os baianos vão receber o Atlético-GO, enquanto o Glorioso visita o Corinthians.

Como foi o jogo

Com o apoio da torcida e em desvantagem no placar — após derrota no jogo de ida —, o Vitória partiu para cima e pressionou bastante o Botafogo nos minutos iniciais. A equipe fez uma "blitz" e empurrou o adversário e teve boa presença no campo de ataque. Apesar deste cenário, os comandados de Carpini não conseguiram converter as chances em gols.

Aos poucos, o Botafogo equilibrou as ações. O técnico Artur Jorge mexeu no posicionamento da equipe e o Alvinegro passou a achar os espaços para sair jogando e chegar ao ataque. As escapadas mais perigosas vinham sendo pelo lado direito, mas foi pela esquerda, e já quase no intervalo, que os visitantes abriram o placar. Cuiabano recebeu na ala, cruzou e Luiz Henrique tocou para a rede.

Na volta do intervalo, o cenário se repetiu. O time da casa pressionou muito, mas, apesar de criar um pouco mais, ainda cometia falhas nas finalizações. O Botafogo, novamente, soube segurar e se mostrou eficiente no contra-ataque. Desta vez, Savarino acionou Júnior Santos, que deixou Wagner Leonardo no chão e ampliou a vantagem.

A partida teve minutos de rotação mais baixa, mas ganhou em emoção na reta final. Daniel Júnior, que saiu do banco e entrou bem na partida, diminuiu e incendiou o Barradão. A equipe de Carpini tentou ir ao ataque para, ao menos, levar o duelo para os pênaltis. O Botafogo, por outro lado, se segurou e fez a temperatura do jogo diminuiur. Ao apito final, vaias para o time.