Vitória x Botafogo tem encarada e empurra-empurra à beira do campo; veja

O primeiro tempo do duelo entre Vitória e Botafogo, no Barradão, pela Copa do Brasil, ficou marcado por um encarada entre Artur Jorge, técnico do Alvinegro, e Dudu, jogador do Leão. O "olho no olho" gerou uma confusão à beira do gramado.

O que aconteceu

O lance aconteceu nos minutos finais da primeira etapa. John, goleiro do Botafogo, estava acusando um problema e, quando a bola se afastou da área, caiu no gramado com a mão na altura da barriga.

Logo que o árbitro paralisou o jogo, Artur Jorge e Dudu bateram boca à beira do gramado. Eles deram uma encarada e discutiram de forma ríspida.