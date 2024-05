Messi e Piqué são suspeitos em esquema de corrupção, diz jornal

Fontes jurídicas ouvidas pelo jornal, afirmaram que os atletas podem responder por tráfico de influência, pois estavam solicitando uma compensação que beneficiaria mais a eles do que aos outros jogadores.

Confira as conversas divulgadas pelo The Objective:

Geri, cara, isso pode ser estúpido. O que estou te contando, mas me ocorreu, me ocorreu que você e o Leo (Messi) poderiam mandar para ele uma camisa autografada ou algo assim. alguma besteira para Ceferin. OK. E já te digo, vamos mandar alguém buscar na sua casa e levar direto para sua casa. Acho que não vai doer, você sabe. Acho que é um detalhe, uma bobagem. Se você perceber que não é a hora. Talvez eu esteja errado, mas pode ajudar . Rubiales

Mas você não esperaria o fim do confinamento? No total serão duas, três semanas. Digo isso porque agora é um incômodo. Eles têm que ir em uma casa, depois para outra casa e depois mandar. Esperamos algumas semanas e quando formos treinar assinamos e enviamos. não há problema. Piqué

Digo isso porque ele (Ceferin) me disse que semana que vem vai fazer uma proposta e deixou escapar que está muito cauteloso. Por outro lado, com você o temperamento dele esquentou e ele já começou a romper com Florentino, rompeu com o seu presidente. Mas ele queria mostrar que não queria mais que eu não amasse o Madrid, que ele prefere ao Barcelona. então me dei conta lá. Mas vamos lá, pense nisso. Não se preocupe com o confinamento. falamos com Seur. Eles vão e pegam. Você deixa na porta e eles pegam e vão embora. Você sabe. Isso não seria um problema. mas sei o que você vê. Pense nisso, posso estar errado, você sabe. Rubiales