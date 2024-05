Brasileirão sem rebaixamento: ideia não emplaca em clubes gaúchos e CBF

Art. 89. Em campeonatos ou torneios regulares com mais de uma divisão, as entidades de administração do desporto determinarão em seus regulamentos o princípio do acesso e do descenso, observado sempre o critério técnico. Lei Pelé (Lei. 9.615)

O que ficou para debate?

A CBF se antecipou e disse que a competição continua a partir do dia 1º. Os clubes vão falar sobre consequências da pausa.

A CBF precisa ter um cenário sobre o que vai poder ou não fazer na hora de encaixar os jogos, no que diz respeito a intervalo entre partidas e o aparentemente inevitável choque com as datas Fifa.

A CBF já disse aos clubes que há dificuldade de harmonização do calendário por causa do Mundial de Clubes do fim do ano.

O Brasileirão está previsto para acabar, inicialmente, em 8 de dezembro. E tem jogo do intercontinental no dia 14, seis dias depois. O histórico recente da Libertadores aponta que a chance de um time brasileiro estar lá é enorme.