Corinthians tem 1º tempo de sonho, atropela Argentinos Jrs e se classifica

O clube do Parque São Jorge tem um confronto direto na última rodada, que será daqui a duas semanas, e só depende de si para terminar na liderança. O time comandado por António Oliveira enfrentará o Racing-URU no dia 28, novamente em casa, e ultrapassa o rival em caso de vitória. Já o próximo compromisso do time será no domingo (19), contra o Botafogo, em Itaquera, caso o Brasileirão não seja paralisado por causa da situação calamitosa no Rio Grande do Sul.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Curiosidade: Foi a primeira vez que o Corinthians bateu o Argentinos Juniors. Nos três confrontos anteriores, foram dois triunfos do time de Buenos Aires e um empate.

Como foi o jogo

Yuri Alberto, do Corinthians, comemora seu gol sobre o Argentinos Jrs, pela Sul-Americana Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

António Oliveira retomou a linha de quatro defensiva após o teste frustrado contra o Flamengo. O treinador português desistiu do esquema com três zagueiros, escalou o time novamente com um trio de atacantes e contou com o retorno do volante Raniele.

O Argentinos Jrs começou sufocando, mas o time da casa abriu a contagem em sua primeira chegada — com direito a jogada ensaiada. Os visitantes tentaram surpreender nos primeiros minutos, pressionando e marcando a saída de bola. O Alvinegro paulista levou calor até que Fagner foi derrubado perto da área adversária. Bola na área e gol.